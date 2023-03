Viale della Libertà, domani partono i lavori

di Ermanno Pasolini

Domani inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria di viale della Libertà. Il cantiere interesserà il tratto di viale dal parcheggio Montanari fino all’incrocio con via De Lubelza e, a seguire, il tratto di via della Pace dalla rotonda tra via della Pace e viale della Libertà fino all’incrocio con Corso Perticari. L’intervento è organizzato in due fasi: la prima riguarderà opere sul verde, la seconda opere stradali e procederà a tappe, per non compromettere la viabilità di queste strade comunali tra le principali della rete cittadina, in pieno centro. Dal 6 al 15 marzo interventi sul verde, con l’abbattimento delle alberature classificate come ’pericolose’. Per consentire le opere, saranno chiusi al traffico in entrambi i sensi di marcia alcuni tratti stradali, con divieto di sosta su entrambi i lati. Domani sarà chiuso il tratto di via della Pace da via Giordano a corso Perticari; martedì il tratto di viale della Libertà tra via De Lubelza e via della Pace; mercoledì si proseguirà su viale della Libertà, da via Puccini a via della Pace. Il 9 e il 10 marzo da via Puccini a via Don Minzoni.

In queste porzioni di strade il 13, 14 e 15 marzo sarà attivato il transito alternato con movieri, per completare l’intervento. I lavori stradali si svolgeranno tra il 16 marzo e l’8 aprile, con modifiche della viabilità a senso unico alternato. Saranno eseguiti per un importo complessivo di 165 mila euro da fondi Pnrr. Sul tratto interessato di via della Pace interverrà Hera per la bonifica degli allacci e il potenziamento della rete del gas. Al termine saranno sostituiti gli alberi abbattuti con nuove essenze, in particolare il tiglio per viale della Libertà e il carpino per via della Pace, qualità di pregio e nello stesso tempo di minore impatto sulle strade. Sarà inoltre aggiornata la segnaletica orizzontale, compresi gli attraversamenti pedonali.

Spiega Stefania Morara assessora ai lavori pubblici: "Questo primo intervento su viale della Libertà è relativo alle sole opere di manutenzione straordinaria per migliorare la sicurezza del tratto viario più ammalorato per intervenire anche alla progressiva sostituzione delle alberature. Sarà mantenuto il viale alberato ma sostituendo i pini con essenze più idonee. Saranno ammodernati gli allacci e la rete del gas. Stiamo lavorando alla progettazione del tratto di viale della Libertà che da via del Lubelza arriva fino all’ Anello di via Alberazzo". Ha concluso il sindaco Filippo Giovannini: "Viale della Libertà rappresenta la porta di accesso al nostro centro storico e come tale merita di essere manutenuto e valorizzato. Fra qualche tempo presenteremo alla città il progetto del nuovo tratto che dalla nuova rotonda di via Alberazzo porta al centro, che prevede nuovi parcheggi e percorsi protetti per ciclisti e pedoni".