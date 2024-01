Viale della Libertà, via al cantiere: "Dieci mesi per cambiare volto"

Prosegue la riqualificazione di Viale della Libertà. Dopo l’intervento che nella scorsa primavera aveva visto la manutenzione straordinaria del tratto tra il Piazzale Montanari fino all’incrocio con via De Lubelza e, a seguire, del tratto di via della Pace dalla rotonda tra via della Pace e viale della Libertà fino all’incrocio con la via F.lli Rosselli, il 2024 vedrà il completamento del progetto che interessa una delle principali arterie cittadine. Per illustrare i dettagli dei lavori che riguarderanno una parte così strategica e centrale della città, il sindaco Filippo Giovannini e l’Amministrazione Comunale hanno invitato la cittadinanza all’incontro pubblico di presentazione del progetto nella sala Allende. Erano presenti, oltre al sindaco Filippo Giovannini e alla Giunta Comunale, i progettisti de Laprimastanza Roberta Alessandrini e Francesco Ceccarelli.

Ha detto in apertura il sindaco Filippo Giovannini: "Quello che presentiamo questa sera è un intervento che i savignanesi aspettano da diversi anni. Per noi è un progetto molto importante che comprenderà non solo l’asfaltatura e i nuovi marciapiedi ma anche il nuovo ingresso della città nella zona a est". Ha continuato l’assessore ai lavori pubblici Stefania Morara: "E’ stato un progetto molto lungo da sistemare, per riorganizzare spazi usati male per gli utenti della strada, ma anche per l’utenza debole in quanto fino a oggi non è stata tutelata e non ha spazi sicuri. Poi affrontare le alberature costituite in parte da pini marittimi che hanno causato problemi alla sede stradale e ai marciapiedi. Abbiamo dato indirizzi ai tecnici che hanno preparato il progetto".

I due tecnici de "Laprimastanza" hanno spiegato come diventeranno l’ultimo tratto di viale della Libertà e l’ingresso est di Savignano sul Rubicone: "E’ un’arteria di grande importanza per la città. L’idea è quella di salvaguardare il filare alberato, ma sostituire i pini marittimi con altre alberature che non provochino danni al manto stradale e ai marciapiedi e agli spazi per gli utenti deboli. Il percorso ciclopedonale sarà largo due metri e mezzo, poi nuove alberature e nuove aiuole. Ci saranno posti auto lineari larghi 2 metri e 30, le corsie saranno di tre metri ciascuna e dall’altro lato un percorso di un metro che diventa tre metri laddove ci saranno aiuole. In fondo al viale della Libertà una rotonda per collegarla con la grande rotonda ovale della via Emilia. E ancora un illuminazione tutta nuova. Per i lavori serviranno dieci mesi divisi in quattro blocchi per non bloccare totalmente nulla". La gara d’appalto è partita, si apriranno le buste a fine gennaio e poi la ditta aggiudicataria inizierà i lavori. Costo totale dell’opera 750mila euro.