"Viale Libertà, lavori con i fondi del Pnrr"

"Su viale della Libertà sono state date informazioni non corrette". L’affermazione arriva dall’assessora ai lavori pubblici Stefania Morara, in risposta ai consiglieri comunali della Lega: "L’intervento di bonifica e asfaltatura con abbattimento e sostituzione di alcune alberature, i cui lavori sono in corso, interessa il solo tratto di viale della Libertà tra la rotonda di via Castelvecchio e via De Lubelza e non ha visto lo stanziamento da somme a bilancio dell’ Ente, in quanto, rientra tra i lavori i cui finanziamenti sono stati interamente ottenuti dall’ Amministrazione comunale per 165mila euro a mezzo di fondi Pnrr, per interventi di messa in sicurezza. Essendo lavori di manutenzione di strade esistenti e non di riqualificazione, tra i requisiti per l’ottenimento dei fondi, quello di non andare a modificare dal punto di vista dell’impatto ambientale l’area interessata dai lavori. Per questo motivo sono state rimosse 14 alberature sulla base di valutazioni agronomiche sulla classe di rischio, e sono state fatte ulteriori verifiche a seguito dei lavori che comporteranno l’abbattimento di un altro numero di pini che verranno sostituiti con alberature idonee tra qualche mese".

Ha concluso l’assessora: "I 500mila euro menzionati riguardano un altro tratto di viale della Libertà la cui progettazione è attualmente in corso, da via De Lubelza al mercato ortofrutticolo. In quel tratto, dovendo intervenire con lavori più impattanti che prevederanno la realizzazione di marciapiedi e percorsi ciclabili sarà previsto l’abbattimento e la sostituzione di tutte le alberature previo parere favorevole degli enti preposti. Tale riqualificazione troverà copertura nel bilancio dell’Ente. Sono molto dispiaciuta che i consiglieri travisino il significato degli atti di bilancio del consiglio comunale e non si rendano conto delle effettive fonti di finanziamento dei lavori che svolgiamo, confondendo un’opera prevista sul piano triennale con un’opera finanziata dal Pnrr".

