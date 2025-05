Viale Marina, Montanari (FI):: "Pavimentazione da rifare"

A San Mauro Pascoli, il consigliere comunale Thomas Montanari di Forza Italia lancia l’allarme sulle condizione di viale Marina a San Mauro Mare e dice: "A distanza di circa due mesi dall’ultimo ed ennesimo intervento su via Marina il rivestimento è completamente compromesso e facilmente rimovibile a mano e al passaggio delle vetture è una sinfonia poco simpatica per i prossimi turisti e clienti delle strutture alberghiere adiacenti. L’intervento non è il primo nello stesso tratto della via, non ha risolto assolutamente il problema e ha comportato per l’amministrazione il pagamento di lavori non eseguiti a regola d’arte. Come già detto per altre piazze del paese, questa tipologia di materiale non è adatta per essere carrabile e pertanto non idonea su questa strada spesso utilizzata da bus turistici, mezzi per la raccolta dei rifiuti e altri mezzi pesanti che riforniscono ristoranti, alberghi e altre attività sul lungomare. Bene per i lati ma al centro sarebbe più utile del semplice asfalto già utilizzato in piazza Battisti".

Thomas Montanari ha già presentato un’interrogazione a firma della lista San Mauro Futura in occasione dell’ultimo consiglio comunale di fine aprile ed è in attesa della risposta da parte del sindaco e della giunta. E aggiunge: "Speriamo si riesca a trovare una soluzione, col passare del tempo la pavimentazione potrebbe risultare pericolosa per i cittadini e i turisti a passeggio nelle serate estive. Forza Italia di San Mauro Pascoli ribadisce l’importanza della cura del territorio in particolare a San Mauro Mare, vero fiore all’occhiello dell’offerta turistica sammaurese".

Ermanno Pasolini