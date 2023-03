Viale Roma, i lavori sul ponte a fine estate

I lavori al ponte di viale Roma inizieranno a fine settembre. L’Amministrazione comunale ha deciso di cantierare l’importante opera dopo l’estate per non penalizzare le attività economiche e gli stessi turisti che scelgono di trascorrere qui le vacanze. La gara d’appalto è stata vinta dall’impresa Pesaresi che fa parte di Rete Costruttori Bologna. Il ponte è uno dei tratti più trafficati della città, essendo sulla strada che collega il centro storico con il lungomare. La sua costruzione risale alla fine degli anni Quaranta e da allora è stato oggetto soltanto di interventi di restyling, mentre oggi, come emerso dalle verifiche, ci sono seri problemi di natura strutturale, tant’è che in questo tratto di strada è interdetto il traffico dei mezzi superiori a 3,5 tonnellate, con una riduzione anche del passaggio pedonale sulle spallette esterne. Negli ultimi mesi i tecnici comunali hanno lavorato alla fattibilità del consolidamento, al progetto esecutivo e alle conferenze dei servizi con tutti gli enti coinvolti.

L’importo complessivo dell’investimento è di 1 milione e 400mila euro, di cui 800mila provenienti dai fondi del Pnrr e 600mila messi a disposizione dal Comune ed inseriti nel Piano triennale degli investimenti. I lavori riguarderanno la soletta, le travi a sbalzo e le travi principali; saranno rifatte tutte le rifiniture, tra cui la pavimentazione stradale e dei marciapiedi.

Un primo intervento sul ponte di viale Roma era stato previsto all’interno di un permesso di costruire risalente al 2015, che prevedeva la costruzione di negozi e appartamenti nell’edificio di viale Carducci angolo viale Roma dove c’era la Cassa di Risparmio di Cesena. All’interno dell’accordo i privati dovevano riconoscere al comune 163.3820 euro per effettuare un restyling del ponte. In seguito all’accordo, nel 2018 è partito un iter con lo scopo di verificare la fattibilità dei lavori da cui sono emersi problemi strutturali. Nel 2019 è stata modificata la convenzione e i privati hanno versato la somma pattuita nelle casse comunali; contestualmente l’Amministrazione è riuscita anche ad ottenere un finanziamento statale di 40mila euro per l’esecuzione delle verifiche strutturali.

Il sindaco Matteo Gozzoli sottolinea l’importanza del progetto: "Il ponte di viale Roma è molto importante per i cittadini e le attività. La sua riqualificazione è attesa e, dopo oltre 70 anni, per la prima volta l’Amministrazione si fa carico di una ristrutturazione completa. Siamo pronti per iniziare i lavori ma riteniamo opportuno aspettare la fine di settembre per aprire il cantiere. Il nostro obiettivo è consolidare il ponte, metterlo in sicurezza e migliorarlo esteticamente, creando meno disagi possibili alla viabilità".

Giacomo Mascellani