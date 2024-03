Viceministro dalle imprese: "Avanti col made in Italy"

Orogel, Amadori, alcuni stilisti del calzaturiero del distretto sammaurese sono le imprese incontrate ieri mattina dal viceministro delle imprese del made in Italy Valentino Valentini (Forza Italia) in tour nel Cesenate, che ha visitato le due aziende leader nei loro stabilimenti e ha dialogato con le altre nella sede di Confcommercio privatamente, prima di un incontro pubblico sui sostegni al made in Italy, a cui erano presenti imprenditori, amministratori fra cui il sindaco di Sarsina Enrico Cangini e il candidato del centrodestra Marco Casali. Il viceministro era affiancato dall’onorevole Rosaria Tassinari, dal coordinatore provinciale Giuseppe Bettini, dal commissario cesenate Michele Pascarella e dal presidente di Confcommercio Augusto Patrignani che ha fatto gli onori di casa. "La nostra casa è aperta a tutti coloro, di ogni parte politica – ha detto – che hanno a cuore le imprese".

Il sottosegretario Valentini è stato per a lungo diretto collaboratore di Silvio Berlusconi, come ha messo in luce il coordinatore Bettini. "Le imprese sono chiamate ad essere protagoniste nella transizione energetica e digitale- – ha osservato il viceminstro – basti pensare che Nike produce online il 20% del fatturato. Bisogna accompagnare anche le piccole verso le piattaforme digitale. Qui in Romagna nelle imprese si trovano dinamismo, intraprendenza e apertura mentale. Il governo vuole sostenerle e ne è prova anche la legge sul made in Italy attraverso la quale vengono anche protetti i marchi storic".

"Le nostre imprese territoriali - ha messo in luce il commssario Pascarella – hanno necessità di conoscere che cosa sta facendo il governo per il Made in Italy e la vicinanza del viceministro con il suo tour è molto apprezzata".

"Alle comunali - così ha suggellato la parlamentare Rosaria Tassinari l’evento che ha aperto la campagna elettorale cittadina – Forza Italia giocherà un ruolo importante nelle coalizioni di centrodestra come forza centrista, moderata, responsabile, attenta allo sviluppo e alle imprese".

a.a.