"Vicenda quasi comica a Gambettola: Area Pua 39, Paesani preoccupati"

Acque agitate nel gruppo del Pd che amministra il Comune. Il giorno dopo il consiglio comunale che ha dibattuto l’argomento della petizione di 115 cittadini preoccupati che l’area Pua 39 possa tornare edificabile, resta uno strascico di polemiche. Per molti è stata una sorpresa sapere che la sindaca Letizia Bisacchi ha dovuto abbandonare l’aula per un conflitto di interessi, in quanto suo padre Carlo è uno degli acquirenti dell’area ex Pua 39. Inoltre il voto finale sulla delibera ha evidenziato una spaccatura nel gruppo di maggioranza del Pd, infatti l’assessora Serena Zavalloni e la consigliera Giorgia Falzaresi si sono astenute. "Nulla da eccepire – sono i primi commenti fra gli iscritti del Pd - sulla regolarità dell’acquisto di un terreno da parte del padre della sindaca Bisacchi, ma l’operazione andava prima spiegata nel Pd e nel paese, ora appare del tutto inopportuna". Poi la voce dell’opposizione: "La delibera spiegata dall’assessore – ha detto Emiliano Paesani - non offre alcuna garanzia che quel terreno un domani non venga reso edificabile. E’ una vicenda quasi comica, il padre del sindaco è diventato proprietario di una porzione di quel terreno, prevedo che un giorno sulla parte restante nascerà un forte interesse pubblico". La proposta di Paesani per la salvaguardia idrogeologica dell’area Pua 39 è stata poi respinta dalla maggioranza.

Vincenzo D’Altri