"Vicini al mister e alla famiglia, è un pilastro della comunità"

I tifosi e i tanti estimatori di Zac si uniscono ad un coro di solidarietà e vicinanza al tecnico romagnolo vittima della rovinosa caduta nelle scale di casa. Da venerdì sera la notizia è rimbalzata un po’ ovunque e le prime reazioni e i primi segnali di vicinanza sono stati espressi da parecchie persone sui social. Da ieri le testimonianze alla famiglia arrivano anche direttamente nella dimora dei Zaccheroni, ricavata in piazza Comandini nel centro di Cesenatico, dove un tempo il padre dell’allenatore Adamo Zaccheroni, grande tifoso interista, gestiva l’Hotel Ambrosiana. Fra gli amici estimatori il primo è il sindaco Matteo Gozzoli, il quale è un uomo di sport ed è anche tifoso del Milan, la squadra con cui il mister cesenaticense ventiquattro anni fa vinse uno scudetto. "La notizia del ricovero di Alberto Zaccheroni mi ha molto colpito _ ha detto Gozzoli _, e devo dire che già nella serata di venerdì sono stati tanti i cittadini che hanno espresso vicinanza al mister e alla famiglia, a testimonianza che Zac è molto apprezzato da tutta la nostra comunità. Dopo le prime notizie preoccupanti, sembra che le sue condizioni siano stabili e che resti in rianimazione al Bufalini di Cesena. Vorrei esprimere la mia vicinanza e quella dell’amministrazione comunale al mister e alla sua famiglia. Alberto è un punto di riferimento per il mondo dello sport e anche per il nostro territorio, è un allenatore con una visione precisa del mondo, il quale ama il calcio e quando parla delle sue esperienze in Italia e all’estero, racconta sempre del suo grande amore per la città di Cesenatico. Auguro ad Alberto una pronta guarigione _conclude Gozzoli _, perchè vogliamo tornare presto a parlare assieme di Cesenatico, delle tante cose da migliorare e ogni tanto anche del Milan".

Giacomo Mascellani