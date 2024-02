Vicini al record del Catanzaro. Vinse collezionando 96 punti

È un Cesena che fa collezione di record personali battuti, ricordando anche che non subisce reti dal 17 dicembre 2023 dall’1-1 con la Torres in una serie imperiosa da 65 punti in 26 gare, 20 vinte, 5 pareggiate e 1 una persa, 25 risultati utili di fila, record di imbattibilità bianconera in serie C con Pisseri.

Volendo, come stimolo in più, in una corsa tanto autoritaria, può anche esserci il primato assoluto della categoria in C del Catanzaro lo scorso anno.

I calabresi di Vivarini (foto), che ora stanno facendo molto bene anche in B al sesto posto in piena zona playoff, la stagione scorsa hanno stabilito il record di tutti i tempi per la C con 96 punti lasciando il Crotone inseguitore a -16. In precedenza il primato era di Ternana e Sudtirol, nel 2020-21 e 2021-22 con 90 punti. Mentre nel campionato a 18 squadre primatista è il Cittadella con 76 punti realizzati nella stagione 2015-16.

I giallorossi di Calabria ottennero 30 vittorie, 6 pareggi e 2 ko, ben 102 reti all’attivo e 21 subite. La prima sconfitta arrivò dopo ben 27 giornate, il 13 febbraio 2023 perdendo a Viterbo per 1-0, segnò l’ex giallorosso Riggio. I calabresi che fecero per gran parte del campionato corsa a sé furono promossi matematicamente in B con cinque giornate d’anticipo. Il capocannoniere del girone C fu il giallorosso Piero Iemmello con 28 reti (4 rigori).

Il Cesena quindi dopo aver battuto diversi record personali di terza serie, può mettere nel mirino addirittura quelli assoluti anche se l’obiettivo è complicato. Ma non è questo il traguardo, l’unico che conta infatti è cambiare categoria la prossima stagione.