Vicoli del centro storico, Hera dà il via ai lavori per la riqualificazione

Lunedì 9 gennaio saranno consegnati a Hera i lavori di riqualificazione dei vicoli del centro storico, ovvero le traverse lato mare dell’originale tracciato della via Emilia oggi corso Vendemini. Si tratta di via Zanotti, via Guidoni, vicolo del Voltone e vicolo Montesi. Prosegue così la valorizzazione del centro storico voluta dall’Amministrazione Comunale, in continuità con la riorganizzazione delle piazze, del mercato ambulante e delle aree di pregio del centro storico. Il costo di questo III stralcio dei lavori è di 275mila euro.

I lavori prenderanno il via da vicolo Del Voltone, con la bonifica e ricostruzione delle reti di acqua, gas e fognatura a cura di Hera. In concomitanza con i lavori, che per questa prima fase dureranno indicativamente fino al 16 febbraio, vicolo del Voltone sarà accessibile solo ai pedoni. Inoltre, dal 9 gennaio al 16 settembre sarà istituito il divieto di sosta dei veicoli in piazza Gori, lato sud e per un tratto di 15 metri dall’angolo con Vicolo Montesi, e in ambo i lati di Vicolo Montesi, nel tratto tra via Zanotti e via Guidoni.

Spiega l’assessora ai Lavori pubblici Stefania Morara: "I tempi potrebbero essere suscettibili di modifiche nella programmazione in quanto saranno effettuati particolari sondaggi per individuare l’esistenza e-o la posizione di particolari manufatti storici forse esistenti in quell’area come antichi serbatoi di grano".

I dettagli di questa prima fase saranno illustrati, insieme al cronoprogramma del cantiere, in un incontro con i residenti e le attività della zona, mercoledì alle 20.30 nella sala Galeffi del Palazzo Municipale.

e. p.