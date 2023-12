Victoria Skating 2, il pattinaggio è una passione che cambia la vita

Sabato 16 dicembre al pattinodromo di Forlì, è andato in scena il consueto spettacolo di Natale sui pattini dell’asd Victoria Skating 2. I piccoli e grandi atleti della scuola di pattinaggio artistico di Cesena diretta dai tecnici Fisr Sara Santi e Alessia Imperiale e dal tecnico Uisp Sara Buccelli, si sono esibiti in un concerto di figure, musiche e colori in cui momenti di grande emozione si sono alternati a quelli di stupore nel vedere i piccolissimi esibirsi in coreografie a ritmo di raeggaeton e rap. Ospite della serata è stata Giulia Mandalà, atleta agonista della specialità solo dance della Forlì Roller con la quale da quest’anno è iniziata una collaborazione che ha portato all’avvio, al pattinodromo di Forlì, di un corso base di solo dance tenuto da due pluricampioni del mondo di questa specialità, Anna Remondini e Giovanni Piccolantonio. Pubblico delle grandi occasioni e gradinate piene hanno fatto da cornice alla serata. L’asd Victoria Skating 2 ringrazia tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione dello spettacolo. Il pattinaggio artistico è una disciplina nobile, elegante e raffinata che racchiude in sé rigore, allenamento e tenacia. "La nostra associazione - commentano da Victoria Skating 2 - è aperta a tutti con corsi organizzati in funzione alla propria confidenza con i pattini, modulati quindi sia per il principiante sia per l’agonista, dove tutti gli atleti sono seguiti sotto ogni profilo. L’obiettivo è quello di far appassionare, insegnare e promuovere il pattinaggio artistico a rotelle, per un numero sempre crescente di bambini e ragazzi, sia a livello amatoriale sia a livello agonistico. L’augurio ai nostri atleti è quello di un nuovo anno sportivo pieno di soddisfazioni".