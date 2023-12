Videosorveglianza approvato piano all’avanguardia

E’ stato approvato dalla Giunta comunale un progetto di videosorveglianza di ultima generazione. Il progetto consentirà di implementare la rete cittadina di telecamere già in uso con il sistema ’cd. targa system’ che permetterà alle forze dell’ordine di accedere tempestivamente alle immagini e avere i dati di tutti i veicoli che transitano sul territorio comunale. Il costo del nuovo impianto, di 85 mila euro, era già stato approvato dalla Prefettura e l’Amministrazione comunale guidata dalla sindaca Letizia Bisacchi, in assenza del finanziamento da parte del Ministero dell’Interno, ha ritenuto di coprirlo utilizzando le proprie risorse.

"Dotiamo le nostre forze dell’ordine di un sistema innovativo e utile per monitorare gli accessi al paese, per cui garantiamo una maggiore sicurezza nella nostra cittadina – spiega la sindaca Bisacchi – Un impegno questo che abbiamo assunto fin dall’inizio del mandato amministrativo e che portiamo a compimento aggiungendo un tassello in più in tema di sicurezza e legalità, a tutela dei cittadini e delle imprese del territorio".

La sala di controllo e gestione globale del sistema avrà sede presso la Polizia Locale del Comune di Gambettola, dove saranno installate le apparecchiature di registrazione ed archiviazione delle immagini (server storage), che verranno sottoposte quindi a criteri di sicurezza ed integrità dei dati. Va ricordato che è da più di 20 anni che in Comune, fra i partiti di maggioranza e quelli di opposizione, si discute del problema della videosorveglianza del territorio. Nel 2002 dopo alcuni atti vandalici fu installato un primo impianto di 5 telecamere che vennero posizionate nella piazza del Municipio, in piazza Foro Boario e nel piazzale del cimitero, ma già nel 2009 quell’impianto non era più funzionale e venne abbandonato.

Nel 2017 con la giunta del sindaco Roberto Sanulli fu installato in centro un nuovo impianto di videosorveglianza; sei le telecamere accese per sorvegliare altrettanti luoghi pubblici: piazza II Risorgimento, la piazzetta dello Straccivendolo e piazza Foro Boario; piazza Pertini; piazza Cavour e la viabilità su corso Mazzini. Anche nell’attuale amministrazione che si è insediata nel 2019 e che scadrà nel giugno 2024, dopo alcuni episodi di furti si è più volte dibattuto in Consiglio comunale il problema di dotare Gambettola di un efficace sistema di vigilanza. Sia la maggioranza di centro sinistra, sia la minoranza del centro destra avevano nei loro programmi tale obiettivo. Oggi la giunta di Letizia Bisacchi a sei mesi dalla fine del mandato ha voluto risolvere il problema.