Videosorveglianza, in arrivo 33mila euro

di Ermanno Pasolini

Il Comune di Longiano ha ottenuto un importante contributo pari a 33mila 620 euro dal Ministero dell’Interno sul progetto di ampliamento del sistema di video sorveglianza del territorio. Il progetto di ampliamento del sistema di videosorveglianza presentato dall’Amministrazione comunale di Longiano è rientrato fra i 478 ammessi al contributo dal Ministero dell’Interno a fronte dei 2000 presentati a livello nazionale. Il costo complessivo del progetto per l’ampliamento del sistema di videosorveglianza ammonta a 56mila 120 euro, dei quali 33mila 620 arrivati con il contributo del Ministero dell’Interno, mentre la restante quota corrispondente a 22mila 500 euro sarà finanziata dal Comune.

Dice Mauro Graziano sindaco di Longiano: "L’ottenimento di questo finanziamento è motivo di grande soddisfazione. La sicurezza del territorio è una priorità della nostra azione amministrativa e tiene fede agli impegni elettorali presi". In questo primo anno l’Amministrazione di Longiano non solo ha lavorato al progetto di videosorveglianza, ma ha potenziato l’organico della polizia locale assumendo un nuovo vigile a tempo indeterminato. "Con queste azioni - spiega l’assessore alla sicurezza Lorenzo Campana - intendiamo prevenire e contrastare, in maniera ancora più efficace, i fenomeni di criminalità, migliorare il presidio e la sicurezza del territorio sorvegliando le zone sensibili, aumentando la sicurezza dei cittadini con un sistema che funga da deterrente contro episodi di inciviltà e criminalità".

Il progetto candidato prevede l’installazione, nelle principali direttrici che dalla via Emilia portano a Longiano, di cinque varchi di lettura targa su entrambi i sensi di marcia. Grazie alla qualità delle telecamere previste, sarà possibile effettuare un’efficace lettura delle targhe che transiteranno e verificare istantaneamente lo stato del veicolo. Il progetto prevede inoltre l’istallazione, in zone ritenute sensibili, di nove telecamere ad alta tecnologia, nate per la visione ottimale notturna e in grado di fornire immagini h24.

Ha concluso Graziano: "Questo importante risultato è stato raggiunto grazie alla collaborazione di tutti gli uffici competenti. Un ringraziamento va alla Comandate della Polizia Locale Paola Giorgetti, che ha apportato un contributo importante alla realizzazione del progetto. Abbiamo già 4 telecamere sui varchi per Longiano collegate alle forze dell’ordine. Abbiamo già installato altre 22 telecamere che registrano h 24 e che sono collocate agli incroci, nelle vie e nelle piazze del centro, delle frazioni e in campagna. Ora ne arriveranno altre 9".