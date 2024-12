Videosorveglianza in centro e nuovo piano della mobilità

Approvato il bilancio di previsione 2025, a Gambettola, di quasi 8 milioni di euro. "Un bilancio figlio della situazione ereditata dalla precedente sindacatura e dalle politiche finanziarie del Governo che limiterà trasferimenti – spiega il sindaco Eugenio Battistini –, ma è un bilancio di previsione che presta la necessaria attenzione alle persone e alle famiglie in difficoltà; garantisce i servizi identitari del centrosinistra (scolastici, trasporti, sociali) assicurando un prezioso sostegno alle situazioni di fragilità ed handicap (302.000 euro); destina risorse per migliorare e rendere più vivibile il paese". Un bilancio che definisco all’insegna del realismo ed equità, dove chiederemo uno sforzo in più a chi ha di più. Un bilancio che ci permette insomma di garantire la coesione sociale rispondendo alle crescenti esigenze in termini di fragilità, per una spesa complessiva sul sociale di 500mila euro".

Interventi per opere pubbliche: "Affrontare le progettazioni e la realizzazione del piano investimenti relativo alle prime opere pubbliche – spiega il sindaco – dalle asfaltature alla riqualificazione dell’impianto di videosorveglianza in centro, al parco del Rigoncello, alle manutenzioni al cimitero, fino alla riqualificazione energetica asilo nido e uffici comunali, e alla riqualificazione dell’impianto sportivo del calcio. Inoltre finanzieremo un nuovo piano della mobilità, lo studio di fattibilità della rotonda di via Roma-via kennedy, e non da ultimo la ristrutturazione della scuola secondaria di primo grado. Intanto per rispondere alle esigenze di sicurezza dell’incrocio suddetto, abbiamo intenzione di intervenire con l’introduzione del t-red al semaforo".