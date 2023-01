Videosorveglianza in pressing allo stadio

di Luca Ravaglia

Niente di quello che succederà all’Orogel Stadium Dino Manuzzi passerà più inosservato. Il riferimento non è alle azioni dei giocatori in campo, ma al comportamento dei tifosi tutto intorno, che a partire dall’atteso derby di domenica contro il Rimini potranno essere osservati uno a uno attraverso una triplice rete di telecamere, composta complessivamente da 62 occhi elettronici di ultima generazione in grado di monitorare tutti i posti di tutti i settori, ogni accesso tramite i tornelli e pure le aree esterne all’impianto sportivo, strade comprese, in modo da seguire fin da subito ogni movimento dei sostenitori che arriveranno in zona. O che la lasceranno, al termine del match. Il tutto a prescindere dal fatto che sia giorno o sera, perché le immagini garantiscono comunque la massima nitidezza.

Le dimostrazioni empiriche non lasciano adito a interpretazioni: in qualunque angolo dell’Orogel Stadium, il personale incaricato delle forze dell’ordine, in caso di necessità, potrà operare in modo da zoomare fino al primo piano del volto di ogni spettatore. "Abbiamo a disposizione – ha commentato il sindaco Enzo Lattuca, accompagnato nel sopralluogo dall’assessore allo sport Christian Castorri – un impianto di sicurezza dedicato a ciò che accade dentro, ma anche al di fuori dall’impianto, per poter vivere con serenità e con uno spirito di festa, come dovrebbe sempre essere, le partite della nostra squadra, avendo però tutti gli strumenti per gestire l’ordine pubblico. Anche perché come sappiamo, purtroppo, talvolta questo argomento è uno dei punti critici del calcio professionistico a livello nazionale". Dopo il completamento dell’intervento all’impianto di illuminazione dunque, l’Orogel Stadium Dino Manuzzi è stato interessato da alcune opere relative alla pubblica sicurezza che ora lo collocano tra gli stadi più all’avanguardia d’Italia. A questi interventi ne seguiranno altri di ripristino dei parapetti e di rivestimento delle scale esterne, per un ammontare complessivo di 400 mila euro, approvato lo scorso novembre dalla giunta. Entrando nello specifico, il sofisticato impianto di videosorveglianza installato dalla ditta R Sicurezza di Cesena è composto da tre aree di ripresa: la prima collocata all’esterno della struttura, direttamente connessa alla rete Man; la seconda costituita da 16 telecamere, posizionate nei tornelli e installate per riprendere lo spettatore al momento dell’ingresso e all’autenticazione del biglietto; la terza invece si compone di 9 telecamere ‘speed dome’ poste all’interno della struttura e funzionanti nel pieno svolgimento della manifestazione sportiva. Le telecamere interne sono motorizzate e in grado di ruotare a 360 gradi sul piano orizzontale e di 200 gradi sull’asse verticale, e dispongono di uno zoom ottico 32x e di un ulteriore zoom digitale di 16x.

Il sistema fa capo a due macchinari in grado di registrare simultaneamente tutte le telecamere in tempo reale, 25 fotogrammi al secondo per ciascuna telecamera, con un archivio di 7 giorni. Complessivamente tra interno ed esterno ci sono 62 telecamere tutte ad alta definizione. Particolarmente all’avanguardia è anche il sistema di controllo e di gestione dell’impianto di illuminazione e di tutti gli impianti elettrici della struttura che, attraverso il sistema di supervisione, consente di impostare diversi scenari luminosi.