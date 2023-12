Videosorveglianza,. Paesani soddisfatto

L’esponente di opposizione in Consiglio comunale Emiliano Paesani risponde con soddisfazione all’annuncio fatto dalla sindaca Letizia Bisacchi, inerente al nuovo progetto di videosorveglianza dell’intero territorio comunale che sarà realizzato a breve e che sarà dotato del sistema di riconoscimento delle targhe dei veicoli denominato Targa system.

Il consigliere di minoranza Paesani rivendica infatti il merito di aver sostenuto e proposto addirittura tre anni fa in Consiglio comunale l’introduzione di tale sistema a tecnologia avanzata. "Ringrazio l’amministrazione guidata dalla sindaca Letizia Bisacchi per aver accolto la mia mozione sul circuito Targa System che era stata presentata nell’ormai lontano mese di maggio 2020 – scrive Emiliano Paesani nel suo commento - Confermo e ribadisco il lavoro che io e il mio gruppo stiamo portando avanti con impegno e costanza, all’interno di questo mandato elettorale. Con una mozione sottoposta infatti al Consiglio Comunale, e che di seguito poi è stata approvata, la mia lista civica ’Sicuramente Gambettola’ aveva chiesto che il circuito di telecamere cittadino potesse essere dotato soprattutto di un sistema di lettura targhe in grado di inviare un messaggio di allerta in tempo reale alle Forze dell’Ordine perché potessero intervenire. Quello proposto dall’Amministrazione, non prevedeva tale sistema all’avanguardia in grado di leggere le targhe dei veicoli in entrata nel paese.

Sono davvero molto orgoglioso – conclude quindi il consigliere Emiliano Paesani - che la sindaca abbia confermato questo investimento. Si realizza così a Gambettola il circuito di videosorveglianza che renderà il paese più sicuro e protetto, con le specifiche che noi come gruppo di minoranza avevamo esplicitamente richiesto".