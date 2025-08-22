"Videosorveglianza, progetto incompleto"

Il gruppo consiliare di minoranza "San Mauro Futura" conferma il proprio impegno concreto per la sicurezza del territorio. È la seconda volta che il tema viene portato in consiglio comunale, a dimostrazione di un’attenzione costante verso le esigenze dei cittadini. Se nella prima occasione si era parlato di episodi avvenuti nella zona del nuovo Conad, le mozioni presentate nell’ultimo consiglio allargano lo sguardo, riaffermando un principio fondamentale: la sicurezza è un diritto e deve essere una priorità. Il gruppo ha infatti depositato cinque nuove mozioni per la revisione e l’ampliamento del progetto di videosorveglianza urbana, recentemente siglato tra il Comune e la Prefettura. A sottoscriverle sono i consiglieri Domenico Marseglia, Milena Marcantoni, Simone Pascuzzi, Francesco Dellachiesa e Thomas Montanari, che sottolineano l’urgenza di dotare San Mauro Pascoli di un sistema di videosorveglianza moderno, completo e realmente efficace, in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini e di tutelare il patrimonio pubblico.

Dice il capogruppo Domenico Marseglia: "Abbiamo appreso dalla stampa dell’accordo tra Sindaco e Prefettura per un progetto da 145mila euro, co-finanziato dal Ministero, per installare dieci telecamere di lettura targhe. È un primo passo, ma è del tutto insufficiente. Come ha ammesso lo stesso sindaco, si tratta quasi esclusivamente di controllo veicolare, lasciando scoperte aree pubbliche sensibili e alcuni accessi al paese". Le mozioni chiedono alla giunta e al sindaco di riesaminare e correggere la dislocazione delle telecamere, assicurando la copertura completa di tutti gli accessi al territorio comunale; ampliare il progetto, prevedendo l’installazione di telecamere anche in zone sensibili, aspetto completamente ignorato dal piano attuale; portare avanti il progetto anche in caso di mancata concessione di fondi ministeriali, utilizzando risorse proprie; collegare il sistema alla centrale operativa dei carabinieri di Cesenatico e alla Polizia di Stato, per garantire un intervento H24 in caso di emergenza. Le mozioni arrivano anche in risposta a recenti fatti di cronaca avvenuti nei comuni limitrofi, che hanno evidenziato l’importanza di dotarsi di strumenti di prevenzione e deterrenza concreti ed efficaci. Concludono i consiglieri comunali di minoranza: "La sicurezza dei cittadini non può essere considerata un lusso o una spesa opzionale. È un investimento necessario per il benessere e la tranquillità della nostra comunità. Con questa iniziativa, San Mauro Futura ribadisce il proprio impegno per una San Mauro più sicura, più protetta, più vivibile".