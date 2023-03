Videosorveglianza, saranno attivate 30 telecamere

di Edoardo Turci

A Sarsina nell’ambito del consiglio comunale sono state approvate e finanziate importanti opere pubbliche. In primis è stato approvato il regolamento del sistema di videosorveglianza in materia di privacy che consentirà l’attivazione dell’impianto da poco completato con circa 20 telecamere dislocate nel territorio comunale. Sono stati realizzati varchi all’ingresso dei centri abitati di Sarsina, e delle frazioni di Ranchio e Pieve di Rivoschio per verificare, in ogni momento, chi transiterà. A queste si aggiungono una decina di telecamere di contesto installate nel capoluogo. "È questo un intervento considerevole - commenta il sindaco Enrico Cangini - che è costato 200mila euro e che consente un maggior controllo del territorio e presidio in ausilio alle forze dell’ordine in caso di indagini e ricostruzione di episodi. E’ nostra intenzione ampliare l’impianto nei prossimi anni, anche in altre frazioni". Nella stessa seduta consiliare si è preso atto di un nuovo finanziamento del Pnrr sull’adeguamento sismico della palestra delle scuole elementari di Ranchio per un importo di 230mila euro a cui si aggiunge un cofinanziamento di 60mila euro da parte dell’amministrazione sarsinate. Sono stati stanziati 80mila euro per il completamento di un intervento nella comunità-alloggio per anziani di Quarto e 60mila euro sono stati previsti per opere di manutenzione straordinaria al mattatoio. "In questo momento - ha detto Cangini - abbiamo ottenuto finanziamenti per oltre 10milioni e la sfida è quella di spenderli tutti e di superare il problema del ’caro materiali".