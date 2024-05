Videosorveglianza tra sicurezza e privacy

L’epoca storica in cui viviamo si caratterizza anche per la ricerca di un difficile equilibrio tra sicurezza pubblica e diritto alla riservatezza. Come arrivare ad una equilibrata sintesi delle esigenze nel rispetto delle norme che regolano l’utilizzo della videosorveglianza, pubblica e privata? Per parlare di temi che riguardano da vicino la vita quotidiana dei cittadini, ieri la Sala Allende, in corso Vendemini 18, a Savignano sul Rubicone ha ospitato una mattina di lavori sul tema "Videosorveglianza urbana integrata".

Ha detto Alessandro Scarpellini, comandante della Polizia Locale dell’Unione Rubicone e Mare: "Mentre si assiste a una rapida diffusione di sistemi di controllo automatizzato, digitale e sempre più governato da intelligenze artificiali, il tema della tutela dei diritti personali e del principio di inviolabilità della persona viene sempre più frequentemente dibattuto e anzi forma la mission del Garante, dedicata proprio alla definizione delle regole di garanzia della riservatezza, della trasparenza nell’azione della pubblica amministrazione e dei limiti delle agenzie di controllo sociale nel trattamento dei dati personali". In occasione dell’evento promosso dall’Unione Rubicone e Mare, è stato trattato il tema della tutela della privacy alla luce delle novità normative, tecnologiche e digitali e della sanzione del Garante al Comune di Trento. Sono intervenuti il coordinatore del gruppo di ricerca www.sicurezzaurbanaintegrata.it dottor Stefano Manzelli, l’avvocato Giovanna Panucci, esperto in materia e Dpo nelle Pubbliche amministrazionie, il professore Simone Calzolaio consulente in materia di protezione dei dati e Sergio Duretti, responsabile servizi Dpo di Lepida Scpa e . Ai lavori, presenti decine di agenti della varie Polizie Locali del territorio del Rubicone, ha partecipato il responsabile del Servizio di Polizia locale dell’Unione Rubicone e Mare Alessandro Scarpellini, mentre il saluto è stato portato da Filippo Giovannini presidente dei Comuni dell’Unione Rubicone e Mare. In particolare sono state discusse la valutazione dei rischi di un impianto di video sorveglianza finalizzato alla tutela della sicurezza urbana e delle altre finalità individuate dal titolare del trattamento che è un passaggio fondamentale necessario anche per redigere la valutazione dei dati e delle immagini. Ermanno Pasolini