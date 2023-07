Viene da Cesenatico la torta di compleanno di Massimo Boldi

È stata confezionata in città la torta per il compleanno di Massimo Boldi. Lo staff del comico ha ordinato il dolce alla gelateria di Jessica Galletti, un’eccellenza sul territorio. Gli ingredienti scelti sono sorbetto al lampone 75%, un mascarpone fresco al latte bio A2 di vacche da pascolo, ricoperto da un semifreddo di panna, scaglie di cioccolato e fragole (nella foto). La consegna è stata fatta sabato sera alla discoteca Woodpecker di Milano Marittima in occasione del party conclusivo della 32ª edizione del Vip Master di tennis.