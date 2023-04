"Viene per il Macfrut che si fa a Rimini"

Polemica del Movimento Cinquestelle contro l’amministrazione comunale di Cesena per la visita del presidente Sergio Mattarella legata alla 40° edizione Macfrut che si svolgerà a Rimini dal 3 al 5 maggio.

"Anche il tranquillo e moderato Sergio nazionale probabilmente farebbe questa domanda: perché spostarlo a Rimini se è di Cesena? – afferma il M5S cesenate –. Come si può definire vantaggiosa per Cesena la scelta di rinunciare ad una vetrina internazionale di tale portata?". Il M5S dà poi un consiglio. "Forse non sarebbe male un passaggio del presidente Mattarella in consiglio comunale con tutti i consiglieri (opposizioni comprese) a dargli il benvenuto ed accompagnarlo alla Rocca simbolo che necessita di un po’ di luce e visibilità. Ma tra protocollo e partecipazione zero perpetrata ad oltranza, ci contiamo davvero poco".