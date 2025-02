Vietata la trasferta. Annunciate vie legali

Quello che era nell’aria, ha trovato conferma ieri pomeriggio: i tifosi del Cesena residenti nel territorio provinciale non potranno accedere allo stadio ’Zini’ di Cremona e dunque non potranno seguire la squadra di mister Michele Mignani che scenderà in campo in trasferta sabato alle 17.15.

La decisione è stata presa dal prefetto di Cremona, in seguito alle valutazioni combinate dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e del Comitato per l’Analisi e la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive. A pesare sul responso sarebbero stati in particolare i comportamenti tenuti da una parte della tifoseria bianconera in occasione della trasferta in treno a Reggio Emilia.

La decisione è stata aspramente contestata dai gruppi della Curva Mare che hanno posto l’accento sui disagi causati dal protrarre l’attesa così a lungo annunciando anche di voler impugnare questi provvedimenti attraverso le vie legali.

Anche il Centro Coordinamento ha risposto in maniera contrariata: "Non si tratta solo di un disservizio, ma di una mancanza di rispetto nei confronti di chi ogni settimana dedica tempo, soldi e passione per sostenere la propria squadra. Il calcio senza tifosi non ha senso. Eppure, oggi si continua a trattare il tifoso come un problema da gestire e non come una parte fondamentale dello spettacolo. Come Coordinamento Clubs Cesena, insieme ad altri gruppi, ci stiamo già muovendo con il supporto di avvocati affinché i diritti dei tifosi vengano tutelati e il rispetto torni a essere un principio imprescindibile. Non accettiamo di essere trattati in questo modo e con questi metodi. Il calcio è della gente, e continueremo a lottare affinché chi governa il nostro sport impari finalmente a rispettarla".