Vigilantes contro i giovani teppisti della notte

Sta dando dei buoni risultati il progetto degli stabilimenti balneari del centro di Cesenatico per contrastare la microcriminalità e difendere le aziende. Siamo nella zona compresa fra il molo di Levante e piazza Andrea Costa, dove nonostante vi siano telecamere ovunque, i malviventi trovano purtroppo terreno fertile. Nelle ultime stagioni qui venivano segnalati in continuazione atti di vandalismo, aggressioni e notevoli disagi per urli e schiamazzi. Il dito è puntato su alcuni giovani e giovanissimi di Cesenatico e altre località vicine, ma anche su stranieri nati in Italia provenienti da Cesena, Bellaria e altre città, molti dei quali, nonostante la giovane età, sono volti già noti per spaccio di droga e reati di vario genere. Il problema è che spesso i carabinieri e la polizia dopo averli controllati e aver chiamato i genitori, si trovano davanti padri e madri che nella migliore delle ipotesi non riescono a gestire i minorenni, e nella peggiore sono anche loro adulti, persone note alle forze dell’ordine. I vandali nei bagni non custoditi, come ad esempio a Ponente, trovano campo libero e, alterati da alcol e droghe, senza motivo fanno grossi danni, tagliano le tele dei lettini, divelgono paletti e ombrelloni. A Levante l’assunzione dei vigilantes sta dando buoni risultati, unita al fatto che nei Giardini al Mare ci sono telecamere ovunque e anche i singoli balneari hanno installato un impianto di video controllo e allarme. Il merito è di Valentina Casali del Bagno Vally e Greta Pericoli del Bagno Europa, le quali assieme ad altre colleghe e colleghi, si sono fatte promotrici di un nuovo progetto, che consiste nel mettere in campo una pattuglia della Cdo con personale armato e autorizzato, che utilizza un mezzo per controllare costantemente la zona degli stabilimenti balneari dal molo di Levante a piazza Andrea Costa, dalle 22.30 di sera alle 5.30 del mattino.

La guardia privata è in collegamento con la centrale operativa, che a sua volta è in collegamento diretto con carabinieri e forze dell’ordine. L’automezzo è riconoscibile e ben visibile, con le luci lampeggianti arancioni.

Il servizio sarà attivo sino al 31 agosto, con un investimento di 15mila euro suddiviso fra i 14 dei 18 balneari di Cesenatico centro che hanno aderito. Per il controllo dell’arenile, effettuato con 5-6 vigilantes che lavorano per 12 bagni, l’investimento è invece di 40mila euro. Simone Battistoni, presidente della Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico, crede nel progetto: "Si tratta di un esperimento pilota, fortemente voluto dalla zona di Cesenatico centro Levante e sostenuto con una spesa importante da parte dei soci; i primi risultati sono positivi ed al momento le altre spiagge stanno alla finestra. A fine stagione faremo un bilancio con tutti gli elementi oggettivi in nostro possesso, trarremo una conclusione fra costi e benefici, e valuteremo se riproporre il servizio anche in altre zone di Cesenatico".

Giacomo Mascellani