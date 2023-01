Vigilanza privata, i sindacati chiedono il nuovo contratto

Il settore della vigilanza privata è in agitazione per il mancato rinnovo del contratto nazionale da sette anni. Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTuCS a seguito dell’ennesimo insoddisfacente incontro tenutosi alivello nazionale lo scorso 21 dicembre per il rinnovo del contratto della Vigilanza Privata, che nonha portato significativi avanzamenti nella trattativa, hanno deciso di fare una campagna diassemblee informative a livello territoriale in tutti gli istituti operanti nel nostro territorio di Forlì -Cesena per informare i personale interessato e discutere sulle prossime iniziative a sostegno della trattativa che proseguirà, con il prossimo incontro fissato per il 10 gennaio.

I sindacati chiedono l’adeguamento contrattuale anche per far fronte agli aumenti delle tariffe e dell’inflazione, sottolineando il ruolo fondamentale del settore vigilanza privata per molteplici ambiti produttivi e servizi grantendo l’apertura e il funzionamento dei pubblici uffici, la sicurezza dei trasporti, dei siti energetici, determinando impatto positivo sulla complessiva sicurezza della cittadinanza.