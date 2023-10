Vigili del Fuoco, compie 20 anni il distaccamento di Savignano

Per celebrare il ventennale di attività del distaccamento, il Comune e il Comando Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena hanno programmato un’iniziativa pubblica, ieri mattina in piazza Borghesi con lo schieramento degli automezzi, l’inaugurazione del tridimensionale, la benedizione del parroco don Piergiorgio Farina, la lettura della Preghiera del Vigile del Fuoco. Alla presenza del Prefetto di Forlì-Cesena Rinaldo Argentieri, l’evento è proseguito con interventi delle autorità. Le conclusioni sono state dell’ingegnere Carlo Dall’Oppio, capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.

A Savignano venne inaugurato ufficialmente nel 2003 il primo distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco. Il distaccamento ha competenza nei comuni di Savignano, San Mauro, Gatteo, Sogliano, Borghi, Longiano, Gambettola e Roncofreddo, e opera su tutto il territorio provinciale e nella provincia di Rimini. Dall’entrata in servizio sono stati svolti oltre 5600 interventi di soccorso. Il distaccamento può contare su 40 volontari e 5 automezzi di soccorso. Ora i volontari possono contare anche su un mezzo per l’antincendio boschivo, una autobotte, un fuoristrada e una piattaforma aerea. Questa evoluzione negli anni, è stata possibile anche grazie al trasferimento nella nuova e piu capiente sede in via Dario Montemaggi dal 2013. Il sindaco Filippo Giovannini ha detto: "Il merito della creazione del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari va all’ex sindaco Sergio Gridelli. Noi abbiamo dato loro una nuova sede più dignitosa e saremo sempre al vostro fianco".