Vigili del fuoco e Protezione civile, trovate due soluzioni momentanee

Ammontano a ben 400mila euro i danni causati dall’incendio appiccato un mese fa, nella notte tra il 27 e il 28 febbraio, nella sede della Protezione Civile e dei Vigili del fuoco volontari di Cesenatico (nella foto). Lo ha comunicato ieri la vicepresidente della regione Emilia-Romagna, Irene Priolo, rispondendo ad una question time della consigliera regionale Silvia Piccini del Movimento 5 Stelle. Quest’ultima, attraverso un’interrogazione, chiedeva di far luce e di risolvere i problemi delle due realtà importanti per la sicurezza del territorio, che sono rimaste temporaneamente senza sede. L’esponente dei penta stellati, in particolare, chiede quali possono essere le soluzioni nell’immediato e in prospettiva per la collocazione della sede della Protezione civile di Cesenatico e del locale distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari e del relativo personale, precisando i tempi previsti per gli interventi di ripristino e la piena operatività dei locali così pesantemente danneggiati dall’incendio di fine febbraio.

A tal riguardo la vicepresidentessa Priolo, che è anche assessora regionale alla Protezione civile, rassicura sui tempi ed i costi del ripristino dell’edificio di proprietà del Comune di Cesenatico: "E’ stato trovato un accordo come illustrato dalla consigliera Piccinini per i Vigili del fuoco, mentre per la Protezione civile sono stati messi a disposizione due moduli abitativi in attesa di una soluzione strutturale definitiva. Il Comune di Cesenatico, proprietario della struttura danneggiata, ha stimato un costo di 400mila euro per i lavori di ristrutturazione dei locali ed i lavori dureranno circa 5-6 mesi, da quando l’assicurazione darà il via libera al riconoscimento dei danni".

Ricordiamo che per il rogo che ha danneggiato le sedi della Protezione Civile e dei Vigili del fuoco volontari di Cesenatico, situate in via Saffi, i carabinieri hanno concluso le indagini e hanno denunciato a piede libero un ragazzo di 21 anni residente a Macerone, il quale ha anche precedenti specifici. I Vigili del fuoco si sono temporaneamente trasferiti presso la sede dei colleghi di Bellaria.

Giacomo Mascellani