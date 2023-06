Vigili del fuoco, in arrivo 140mila euro

di Giacomo Mascellani

Presto sarà ripristinato l’edificio in via Saffi, dove ci sono le sedi dei Vigili del fuoco volontari di Cesenatico e della Protezione Civile – Radio Soccorso Cesenatico. Dopo l’incendio doloso di fine febbraio, che ha seriamente danneggiato lo stabile, per le due importanti associazioni sono stati reperiti dei luoghi temporanei, ma adesso l’Amministrazione comunale ha deciso di intervenire.

Per realizzare i lavori, la Giunta ha deliberato una variazione urgente di bilancio, che consente di avere a disposizione 140mila euro. Ricordiamo che per l’incendio all’edificio di via Saffi, i carabinieri di Cesenatico hanno identificato e denunciato un ragazzo di 21 anni residente a Macerone di Cesena, che è stato ripreso da diverse telecamere nella notte fra il 27 e il 28 febbraio. In attesa del procedimento penale, per il quale il Comune di Cesenatico si costituirà parte civile, l’ente ha avviato un percorso di ricognizione dei danni grazie al lavoro dei tecnici comunali e di Cesenatico Servizi, che si sono confrontati con il perito dell’assicurazione.

Da una prima stima complessiva i danni ammontano a 390mila euro e, per accelerare le operazioni di ripristino in attesa di concludere l’iter di riconoscimento del danno da parte dell’assicurazione, l’Amministrazione ha concordato un primo lotto di interventi da 140mila euro, già concordati con i periti. I lavori riguarderanno la bonifica degli ambienti interni, degli impianti danneggiati e il rifacimento degli infissi arsi dalle fiamme. L’inizio dei lavori è imminente e previsto entro fine mese.

Il sindaco Matteo Gozzoli e l’assessore Mauro Gasperini, stanno lavorando per ridare una sede alle due importanti associazioni: "L’incendio che ha colpito la sede di Radio Soccorso Cesenatico e dei Vigili del fuoco volontari, è stata una ferita per la città e per i tanti volontari che dedicando tempo libero ed energie alla comunità. Abbiamo ammirato il loro lavoro durante gli ultimi eventi alluvionali, e ci siamo resi ancora una volta conto di che grande risorsa rappresentino per il nostro territorio. Appena i tecnici ce lo hanno concesso, con questa variazione di bilancio interveniamo per ripristinare un luogo importante per tutta Cesenatico".

La perizia dell’assicurazione purtroppo ha dei tempi tecnici lunghi ed il Comune ha voluto anticipare i lavori più importanti per accorciare i tempi. Successivamente i conti si sistemeranno quando la compagnia assicurativa pagherà i danni. I Vigili del fuoco volontari continuano la loro attività e sono ospitati temporaneamente dai colleghi di Bellaria Igea Marina, mentre Radio Soccorso ha come base temporanea un prefabbricato fornito dal Comune.