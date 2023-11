Vigili del Fuoco, la sede è quasi pronta

Presto i Vigili del fuoco volontari di Cesenatico e i volontari di Radio Soccorso potranno tornare nella loro sede di proprietà del Comune e messa a disposizione dall’Amministrazione. L’edificio, ricordiamo, era stato seriamente danneggiato da un giovane piromane che gli aveva appiccato il fuoco senza alcun motivo, durante una notte dello scorso febbraio. I danni vennero stimati in circa 390mila euro, ma i tempi delle compagnie assicurative non sempre seguono la logica delle necessità concrete, così il Comune cinque mesi fa aveva anticipato 140mila euro, con lo scopo di iniziare i lavori di bonifica dei locali, la rimozione delle parti ammalorate e ripristino. I tecnici del Comune seguono costantemente i lavori e già dalla prossima settimana si parla di poter attivare gli uffici e la centrale operativa, dove ci sono anche i mezzi e le attrezzature delle due associazioni che svolgono un lavoro molto importante sul territorio.

Dopo l’incendio i Vigili del fuoco volontari di Cesenatico trovarono ospitalità nella ex scuola materna di Villamarina monte, dove c’è anche la sede della Caritas, mentre Radio Soccorso si trasferì in un container nel piazzale di via Saffi. Da giugno a inizio novembre, la ditta incaricata di eseguire i lavori ha provveduto a sostituire gli impianti elettrici, a sistemare gli intonaci e quindi tinteggiare le pareti, per poi installare gli infissi e sistemare il piazzale esterno.

Nel rogo di febbraio era andata distrutta una tettoia sotto la quale c’erano mezzi e attrezzature. Ricostruirla, secondo i preventivi fatti in Comune, costa circa 100mila euro, così si è optato per realizzare una copertura provvisoria ed una tensostruttura. In questi giorni si lavora per ripristinare gli uffici, riportare i mobili e allestire le strutture radio dei Vigili del fuoco volontari di Cesenatico e i volontari di Radio Soccorso.

I cittadini di Cesenatico tengono molto a queste importanti realtà del volontariato, perchè sono formate da uomini e donne del posto, che svolgono un ruolo importante, in quanto riescono ad intervenire tempestivamente nei casi di incendio, calamità naturali, allagamenti, incidenti e interventi di protezione civile. Per sostenere i volontari di Radio Soccorso Cesenatico – Protezione Civile, la Proloco ’del Monte’ nei giorni scorsi ha consegnato l’utile della festa organizzata a metà settembre, in un incontro al quale sono intervenuti il presidente Igor Magnani, il vice Francesco Marconi ed il sindaco Matteo Gozzoli.

L’Associazione Sostenitori Vigili del Fuoco Cesenatico organizza invece eventi e momenti conviviali, il cui ricavato serve per l’acquisto di importanti attrezzature.