Vigili del Fuoco salvano vitelli incastrati in un canale

Sono salvi, soprattutto grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco di Cesena, i due vitelli finiti in un vecchio canale di scolo a Borghi, senza riuscire a tornare fuori. Si sono concluse con successo nella notte fra mercoledì e giovedì le operazione di salvataggio di due vitelli iniziate nel pomeriggio di mercoledì 5 aprile. Una squadra del distaccamento Vigili del Fuoco di Cesena è intervenuta nel comune di Borghi in via Medrina, la strada che collega la provinciale Uso alla provinciale 11 che collega Savignano sul Rubicone a Sogliano al Rubicone, passando anche nel territorio di Borghi.

Poco dopo le 16 di mercoledì ai Vigili del Fuoco di Cesena è arrivata una segnalazione con una richiesta di aiuto da parte di un allevatore i cui vitelli si erano incastrati in un vecchio canale di scolo lungo diversi metri non riuscendo più a uscire fuori da soli. I Vigili del Fuoco prontamente arrivati sul posto, hanno studiato la soluzione migliore per tentare il salvataggio dei due vitelli. Fortunatamente sono riusciti a raggiungere gli animali e, insieme al personale veterinario, grazie anche all’utilizzo di una escavatore, dopo diverse ore di lavoro, sono riusciti a trarli in salvo in buono stato di salute e a riconsegnarli al proprietario, comprensibilmente preoccupato di perderli.

e. p.