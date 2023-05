Vigili del Fuoco, serata di beneficenza a sostegno dei volontari

L’associazione sostenitori Vigili del Fuoco Volontari di Cesenatico, ha organizzato una cena di beneficenza a favore dei volontari che operano sul territorio e recentemente hanno temporaneamente trasferito la sede da via Saffi a Bellaria. L’appuntamento è domani, sabato, a partire dalle 19.30, nella sala parrocchiale della chiesa di Villalta, in via Cesenatico 390.

Il menù è a base di Paella Valenciana, che tanto successo ha riscosso nelle precedenti due edizioni, e ad allietare la serata ci saranno le divertenti barzellette del comico Sgabanaza. Alla cena possono partecipare tutti ed è possibile avere informazioni e prenotare contattando la volontaria Sara Bertani al 3534531841. La partecipazione costa 25 euro a testa e per chi non ha la possibilità di fermarsi a Villalta, c’è la possibilità di fare l’asporto al prezzo di 18 euro. Il ricavato sarà interamente utilizzato per sostenere il distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Cesenatico e per l’acquisto di attrezzature da impiegare per il soccorso tecnico urgente.

Con quanto ottenuto nelle cene precedenti, l’associazione sostenitori Vigili del Fuoco Volontari di Cesenatico è già riuscita ad acquistare un carrello per le emergenze idrauliche, una motosega per il taglio piante, una lancia di ultima generazione corredata di premiscelatore per lo spegnimento di incendi anche con liquidi schiumogeni e altro materiale regolarmente utilizzato negli interventi. Uno degli obiettivi adesso è quello di aumentare e rinnovare la dotazione di attrezzature che vengono impiegate sugli incidenti stradali, per liberare le eventuali persone rimaste incastrate all’interno delle vetture.

Giacomo Mascellani