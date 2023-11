Vigili del Fuoco volontari è stata riaperta la sede di via Saffi

Ha riaperto in via Saffi la sede dei Vigili del Fuoco Volontari e di Radio Soccorso. Dopo l’incendio doloso di febbraio, sono stati ultimati i lavori per rendere agibile la struttura e ripristinare attrezzature e arredi. L’Amministrazione ha ripristinato gli immobili con 140mila euro e presto sarà installata una tensostruttura che sostituisce la tettoia incendiata, sotto la quale venivano custoditi mezzi e attrezzi. All’inaugurazione sono intervenuti il sindaco Gozzoli e Gianfranco Tripi, Comandante dei Vigili del fuoco di Forlì-Cesena.