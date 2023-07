Vigili del fuoco volontari, il sindaco Gozzoli visita la sede temporanea

Il sindaco Matteo Gozzoli, alla presenza del comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena, l’ingegnere Gianfranco Tripi, ha visitato la nuova sede temporanea del distaccamento Volontario di Cesenatico, individuata in attesa di ristrutturare la vecchia sede. Continua l’impegno dei Vigili del fuoco volontari che dal 25 giugno proseguono la loro attività in via Leone dove c’era la materna di Villamarina. In due settimane hanno già effettuato diversi interventi, alcuni dei quali importanti soccorsi a persone.