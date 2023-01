Vigili, un anno intenso e 118 multe al giorno

di Annamaria Senni

La polizia locale festeggia il suo patrono e fa il bilancio delle attività dell’anno appena passato. Ieri mattina in Duomo le tradizionali celebrazioni per San Sebastiano martire, con la benedizione agli agenti del vescovo Douglas Regattieri. Dopo la messa, il sindaco di Cesena Enzo Lattuca, l’assessore allo sviluppo economico, alla legalità e sicurezza Luca Ferrini, e il comandante della polizia locale di Cesena, Montiano e Mercato Saraceno, Andrea Piselli, insieme agli altri comandanti dei comuni della provincia, hanno raccontato il lavoro svolto durante l’anno passato.

"Il 2022 - commenta il comandante Andrea Piselli - ha visto gli agenti impegnati su molti fronti, in concomitanza con il riavvio massiccio di tutte le attività post-pandemia. La ripresa della vita ordinaria, dopo l’emergenza sanitaria, è stata rappresentata dalla grande quantità di impegni legati alle 40 manifestazioni sportive (gare e corse podisitiche, ciclistiche) che hannno interessato il territorio. Le operazioni quotidiane di controllo sulle strade sono state massicce, con un numero di incidenti tornato ai livelli pre-covid". Gli incidenti rilevati dalla polizia locale di Cesena, Montiano e Mercato Saraceno, nel 2022 sono stati 578, di cui 7 mortali, 330 con feriti e 241 con solo danni alle cose. Tra le strade più pericolose, la polizia locale ha ricordato la Cervese, dove saranno presto inseriti dispositivi di controllo della velocità.

"Oltre alla rilevazione dei sinistri - continua il comandante Andrea Piselli - la nostra attività è volta a un assiduo controllo del territorio nelle zone più critiche della città, tra cui anche la stazione. Qui siamo impegnati, in sinergia con la polizia e i carabinieri, a contrastare il fenomeno di spaccio di sostanze stupefacenti, le condotte antisociali e criminali". L’impegno delle forze dell’ordine, nell’anno appena trascorso, è stato rivolto anche a contrastare i fenomeni, sempre più frequenti, dell’abbandono scolastico dei minori e delle occupazioni abusive di immobili.

Tra i dati estrapolati dalla polizia locale vi sono anche quelli relativi alle multe, tasto dolente per i conducenti di auto e moto. Le violazioni amministrative in materia di circolazione, nel 2022 sono state ben 43.535. Tra queste le sanzioni per violazioni alla Ztl sono state 9.784, mentre le multe per violazioni alle corsie preferenziali dei bus sono state 9.500.

Le sanzioni per divieto di sosta sono in assoluto le infrazioni maggiormente contestate ai cesenati: nel 2022 sono state 15.765 (11.716 verbali redatti dagli ausiliari e 4.049 dagli agenti di polizia locale). Le pesanti multe ai semafori con la presenza del ’T-Red’ (che comportano per legge una sanzione dai 163 euro a un massimo di 646 euro, oltre alla perdita di 2 o 6 punti nella patente) sono state 4.961 nel 2022. In aumento le multe per mancata revisione (218) e mancanza di assicurazione (41).

Presenti alla celebrazione del patrono della polizia locale, anche i comandanti Elisa Camorani (polizia provinciale Forlì-Cesena), Andrea Gualtieri (polizia locale Forlì), Daniele Giulianini (Unione Romagna forlivese), Alessandro Scarpellini (Unione Rubicone e Mare), Cristiano Antonini (polizia locale San Mauro Pascoli), Paola Giorgetti (polizia locale Longiano), Tina Valbruzzi (polizia locale Bagno di Romagna), Claudia Ferri (ispettore superiore Cesenatico), Elena Pieri (polizia locale di Gatteo).