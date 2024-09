’Vignette musichette’ all’arena. I fumetti si trasformano in film

Una nuova rassegna sta per sbocciare a Cesena, si intitola “Vignette Musichette” che mette in scena concerti disegnati. Mercoledì 4 e giovedì 5 settembre, all’Arena San Biagio di palazzo Guidi, un musicista e un fumettista si esibiranno dal vivo in contemporanea raccontando una storia, sorprendendo il pubblico con una sincronia di colori e melodie che si fondono come mai prima d’ora. Il disegno, creato in diretta e proiettato su schermo, si amalgama alla musica dando corpo sonoro a una narrazione per immagini. Saranno due debutti con spettacoli nuovi, unici ed esclusivi, realizzati per la prima volta davanti al pubblico.

Mercoledì 4 e giovedì 5 settembre, a partire dalle ore 21:30, sul maxischermo dell’Arena verrà proiettata l’immagine digitale che il fumettista disegnerà in diretta su un tablet, ed il musicista suonerà i suoi brani dal vivo. Sarà affascinante osservare il processo del disegno, dalla linea che diventa sagoma all’esplosione di colori che amplificano le note delle canzoni. Artisti di primo piano noti a livello nazionale ed internazionale si sono cimentati in questo tipo di esibizione, e si tratta di una forma d’arte del tutto innovativa ed originale.

La prima sera sul palco ci sarà la coppia Denise Battaglia e Denis Medri con lo spettacolo dal titolo “Musica in 2D”; mentre il secondo giorno sarà la volta de “Il Ballo delle Forme” di Doansai e Luca Berlati. Due show dove l’improvvisazione avrà un ruolo fondamentale, i fumetti nasceranno dalle suggestioni che giungeranno dalle sonorità delle canzoni. Nel primo spettacolo i testi della cantautrice saranno la trama della serata, e la mano inconfondibile di Denis creerà un disegno che coglierà ed esprimerà l’anima più profonda di ogni canzone. Si può immaginare l’incanto dei racconti di vita illustrati con la maestria di un pennello digitale. Nella seconda serata il connubio musica e fumetto nasce dall’intesa tra Berluca e Doansai, e saranno le canzoni a sonorizzare una narrazione per immagini fatta di personaggi e dialoghi, in un flusso creativo dalle note leggere, tragicomiche e spontanee.

L’idea di “Vignette Musichette” nasce dalla collaborazione di Radio Contra con Maria Chiara Pacchierini e Monogawa, e si inserisce nelle proposte di “Cesena che Spettacolo”, sostenuto da “Romagna Iniziative”, “Panda Comix”, Associazione “Barbablu” e Asp Cesena-Valle Savio.