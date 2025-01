Villa Silvia a lume di candela

I Notturnali, l’iniziativa proposta da I Percorsi del Savio che consente ai visitatori di scoprire a ‘lume di candela’ i luoghi cittadini della cultura, sabato 26 gennaio toccherà un altro luogo di grande fascino: Villa Silvia-Carducci.

"Questa nuova iniziativa – riporta l’assessore alla cultura Camillo Acerbi – si inserisce in quello che viene definito turismo esperienziale, nel quale il visitatore assume un ruolo attivo e non di mero fruitore. Così come avvenuto in Biblioteca Malatestiana, anche a Villa Silvia Carducci ci sarà un attore che, indossati i panni di uno degli abitanti dell’antica dimora, narrerà aneddoti e racconti inediti soffermandosi sulla storia di questo luogo diventato uno dei principali siti culturali della città di Cesena, anche grazie al lavoro svolto con grande capacità e dedizione da Franco Severi".

L’anteprima assoluta della nuova iniziativa a lume di candela si terrà sabato 26 gennaio. Durante l’esplorazione delle varie sale, in una luce suggestiva e inedita, avrà luogo un’asta che coinvolgerà il pubblico in prima persona, fra gli oggetti e gli arredi della Villa, emozioni, ricordi, storie, aneddoti di contesse e poeti, di infanti e maestri, di musiche vive e meccaniche. Il pubblico farà parte di un gioco teatrale basato su suggestivi intrecci di spazio e di tempo.

L’evento è a prenotazione obbligatoria. Sono disponibili tre turni, alle 18, 19 e 20 (riservato ai gruppi). Posti limitati. La partecipazione ha un costo di 15 euro a persona (biglietto gratuito per bambini fino a 6 anni). I biglietti si acquistano online all’indirizzo web: bit.ly/notturnalivillasilvia.