Villa Silvia Carducci, racconti e giochi a premi ispirati all’antica Grecia Domenica 11 febbraio, il regista Roberto Fabbri presenterà "Mitica!", un percorso a tema mitologico con racconti e giochi a premi presso Villa Silvia Carducci. L'evento includerà una scenografia della Grecia antica e una sfilata finale per i partecipanti vestiti a tema. L'ingresso costa 7 €, con ingresso gratuito per i bambini sotto i 3 anni. Per informazioni e prenotazioni, contattare Roberto Fabbri al numero 329.3903263 (WhatsApp).