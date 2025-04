Villa Silvia Carducci si accende di notte

Sabato nuovo appuntamento con i Notturnali a Villa Silvia-Carducci. L’antica dimora ospiterà un’esperienza esclusiva, in cui storia, cultura e musica si intrecciano in un’atmosfera magica. L’evento è a prenotazione obbligatoria. Sono disponibili due turni: alle 20 e alle 21:15. I posti sono limitati: sono ammesse solo 20 persone per ogni turno. La partecipazione ha un costo di 15 euro a persona (biglietto gratuito per bambini fino a 6 anni). I biglietti si acquistano online all’indirizzo web: bit.ly/notturnalivillasilvia. Info allo 0547.356327.