Villa Silvia, racconto di fiabe itinerante nel parco

Oggi, alle ore 16, a Villa Silvia Carducci (via Lizzano, 1241) si terrà l’ultimo incontro del ciclo ‘C’era una volta nel parco’, con un evento speciale dedicato alla fiaba del brutto anatroccolo. L’iniziativa propone una visita guidata al Museo Musicalia seguita da un racconto itinerante della fiaba nel parco, per offrire ai più piccoli un’esperienza immersiva tra narrazione e natura. Al termine del percorso, le bambine e i bambini riceveranno un piccolo dono.

Costi di partecipazione: 6 euro per le bambine e i bambini e 4 euro per gli adulti accompagnatori. Posti limitati. È richiesta la prenotazione contattando lo 0547 323425 oppure inviando una mail a: promo@museomusicalia.it. In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno delle sale del museo.