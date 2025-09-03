Villa Tognacci ancora all’asta. Pubblicato il secondo bando

A San Mauro Pascoli è stato pubblicato il secondo esperimento dell’asta pubblica con cui il Comune di San Mauro Pascoli ha messo in vendita un’immobile residenziale di proprietà comunale denominato "Villa Tognacci" sito in via Tognacci 3. L’edificio, ubicato in una delle vie più prestigiose del paese e nelle immediate vicinanze di "Casa Pascoli", consiste in una villa indipendente, a pianta regolare tipica dell’edilizia "storicistica" realizzata fra il 1920 ed il 1930, composta da tre piani fuori terra (piano terra, piano primo e sottotetto non abitabile), comprensiva di ampia corte privata recintata e di box auto. La Villa è stata dichiarata di interesse storico artistico e ha una superficie lorda complessiva di 236,8 mq. oltre a un balcone di 2,5 mq. La base d’asta è fissata a 410mila euro e l’assegnazione avverrà secondo il metodo delle offerte segrete. Il prezzo offerto potrà essere pari a quello a base d’asta, o superiore allo stesso di somme non inferiori a 500 euro o multipli di 500. Le offerte per l’acquisto vanno presentate fino alle 13 del 4 novembre. Per maggiori dettagli sulla partecipazione all’asta è possibile consultare il bando completo pubblicato sulla homepage del sito del Comune di San Mauro Pascoli o rivolgersi all’Ufficio Tecnico del Comune stesso, tel. 0541-936016.

e.p.