Villa Torlonia, si scalda la stagione teatrale

Programmata la sesta edizione del "Teatro Villa Torlonia" organizzata dal Comune e dalla cooperativa Sillaba dal 2 novembre all’11 aprile. Per la stagione 2024-2025 gli appuntamenti in programma sono 16: 8 spettacoli serali di teatro di prosa e narrazione; 5 spettacoli/incontri per le rassegne Digitali Purpurei + Scalpiti, dedicati al nuovo pubblico dei giovani spettatori; 3 spettacoli domenicali dedicati per bambini e famiglie. Protagonisti saranno Roberto Mercadini e Giangilberto Monti che apriranno la rassegna il 2 novembre; Guido Catalano l’8 novembre, Marina Massironi il 30, Denis Campitelli il 14 dicembre, Claudio Casadio il 18 gennaio, Iaia Forte il 7 febbraio, Nicola Lagioia il 14 marzo e Antonio Catania l’11 aprile. Poi tre spettacoli la domenica pomeriggio per bambini e famiglie e cinque spettacoli-incontri per le Rassegne Digitali Purpurei + Scalpiti per i giovani spettatori e al pubblico degli incontri culturali. Ha detto Stefano Bellavista direttore artistico di Sillaba: "Abbiamo stipulato una programmazione teatrale fatto di protagonisti di vari settori del teatro. Il filo conduttore della programmazione sono cultura e poesie". L’attore Roberto Mercadini ha tracciato una linea sintetica dello spettacolo che andrà a presentare il 2 novembre. Hanno concluso il sindaco Mori Guidi e l’assessora alla cultura Lisa Maroni: "Siamo felici come amministrazione della collaborazione fra il nostro Comune e la cooperativa Sillaba. E’ un bel cartellone variegato e affascinante. La programmazione a Villa Torlonia vuole collegare un luogo pascoliano alla poesia del nostro poeta Giovanni Pascoli per un pubblico variegato". Biglietto intero 18 euro, ridotto 15; l’abbonamento intero 115 euro e ridotto 95. Costo 25mila euro per il Comune oltre a quelli di organizzazione di Villa Torlonia. Info: 370-3685093 dalle 16 alle 19, spettatore@sillaba.org

Ermanno Pasolini