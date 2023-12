Villachiaviche, cento bambini animano il presepe vivente

Il tradizionale presepe vivente di Villachiaviche sarà rappresentato martedì 26 dicembre alle ore 17 presso la chiesa di San Giuseppe. Dall’anno scorso si sono uniti i bambini Gattolino in quest’opera teatrale che coinvolge oltre 100 bambini e giovani tutti in abiti realizzati negli anni dai parrocchiani. Interverrà il vescovo Douglas Regattieri. Come ogni anno, il testo è stato preparato dalla catechista-regista Roberta di Pasqua, ed è intitolato ‘In viaggio con Madre Teresa’. Verrà raffigurata dai ragazzi anche la famosa scena del primo presepe di Greccio e di San Francesco. Di qui si arriva all’annunciazione fino alla visita dei Magi; intervallate da canti, si snoderanno le 16 scene interpretate dai vari gruppi di bambini e ragazzi. "Un’opera grandiosa – spiega don Daniele - che servirà a far riflettere a genitori e parenti dei bambini – oltre che ai parrocchiani “normali” sulla divina Nascita".

Dal 28 al 390 i ragazzi dalla 2° media in su vivranno una tre giorni ad Assisi. Per capodanno, la comunità organizza una cena di condivisione. Il 3 e 4 gennaio, i bambini dalla terza elementare alla prima media andranno alla due giorni a S. Agata Feltria con il parroco. Il 6 gennaio, al pomeriggio, si terrà un corteo a Villachiaviche per visitare i presepi esterni che sono stati costruiti nella comunità.