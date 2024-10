Villaggio di Natale nell’area verde di Largo San Giacomo, il bando

Nell’area verde di Largo San Giacomo l’amministrazione comunale vuole allestire un parco natalizio, promuovendo l’iniziativa ’Pan di Zenzero’. Sul sito del Comune è già pubblicato un avviso pubblico che scade alle 13 di lunedì 4 novembre. L’area interessata è di 1.232 metri quadrati e l’obiettivo è valorizzarla nel periodo delle festività natalizie di fine e inizio anno, offrendo ai cittadini un motivo di incontro e di svago, per promuovere l’immagine di Cesenatico ed attirare nuovi flussi turistici durante la stagione invernale, coinvolgendo famiglie e bambini nel clima della magia, della fantasia, dell’atmosfera e dello spirito natalizio. Chi è interessato a realizzare il progetto, nell’area verde di Largo San Giacomo potrà installare delle bancarelle e organizzare spettacoli dal 1° dicembre al 12 gennaio. Sull’area si potranno installare quattro attrazioni di spettacolo viaggiante a tema natalizio o in alternativa una pista di pattinaggio su ghiaccio; ci sarà spazio anche per un chiosco in legno per la somministrazione di alimenti e bevande sempre a tema natalizio, quindi dolciumi, cioccolata calda, biscotti natalizi, castagne e vin brulè. L’area nelle intenzioni degli amministratori diventerà dunque un vero e proprio villaggio natalizio nel centro di Cesenatico, nel terreno posto sul retro della chiesa affacciata sul porto, dove c’è il grande parcheggio. In questa zona spesso ci sono problemi di degrado dovuti alla presenza di balordi e tossicodipendenti, quindi l’insediamento di alcune attività potrebbe anche risolvere un problema.

g. m.