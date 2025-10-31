Gli speculatori
Sergio Gioli
Gli speculatori
Cesena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Evan Delogu mortoI post di Walter e Andrea DeloguAllerta meteo arancioneRegista mortoFolle inseguimentoMamma Tamara
Acquista il giornale
CronacaVillalta ricorda i suoi caduti delle guerre mondiali
31 ott 2025
REDAZIONE CESENA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cesena
  3. Cronaca
  4. Villalta ricorda i suoi caduti delle guerre mondiali

Villalta ricorda i suoi caduti delle guerre mondiali

Appuntamento organizzato dal comitato ’Il Mulino’ per domenica alle 10.15.

La cerimonia solenne si terrà domenica mattina al Monumento a ricordo dei 72 caduti, 43 militari e 29 civili, nelle due guerre mondiali

La cerimonia solenne si terrà domenica mattina al Monumento a ricordo dei 72 caduti, 43 militari e 29 civili, nelle due guerre mondiali

Per approfondire:

I cittadini di Villalta domenica mattina alle 10.15 si ritroveranno al Monumento a ricordo dei 72 caduti, 43 militari e 29 civili, nelle due guerre mondiali. L’appuntamento, organizzato dal comitato culturale "Il Mulino" e dalla parrocchia di Villalta, inizierà con l’accoglienza delle associazioni combattentistiche e d’Arma del territorio; seguirà la celebrazione della messa presieduta da don Giovanni Barduzzi, alla presenza del sindaco Matteo Gozzoli, degli amministratori, delle autorità militari, esponenti della Polizia locale e della Croce Rossa. La cerimonia si concluderà con la lettura dei nomi riportati nel cippo e la deposizione, al canto del Piave e al suono del Silenzio fuori ordinanza, di una corona di alloro da parte dell’Amministrazione comunale di Cesenatico. "Oggi più che mai – dicono gli esponenti del comitato "Il Mulino" – c’è la necessità di fare memoria del sacrificio di tanti giovani, molti dei quali deceduti lontano da casa, per riaffermare il valore della pace, ribadire con forza il ripudio alla guerra, alla insensata rincorsa al riarmo degli Stati che spesso è il preludio a nuovi conflitti, all’uso della forza come strumento di sopraffazione contro i più deboli". Per rendere visibile la partecipazione, il comitato invita tutti i cittadini di Villalta ad esporre nelle proprie case la Bandiera tricolore.

g.m.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata