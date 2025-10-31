Villalta ricorda i suoi caduti delle guerre mondiali

I cittadini di Villalta domenica mattina alle 10.15 si ritroveranno al Monumento a ricordo dei 72 caduti, 43 militari e 29 civili, nelle due guerre mondiali. L’appuntamento, organizzato dal comitato culturale "Il Mulino" e dalla parrocchia di Villalta, inizierà con l’accoglienza delle associazioni combattentistiche e d’Arma del territorio; seguirà la celebrazione della messa presieduta da don Giovanni Barduzzi, alla presenza del sindaco Matteo Gozzoli, degli amministratori, delle autorità militari, esponenti della Polizia locale e della Croce Rossa. La cerimonia si concluderà con la lettura dei nomi riportati nel cippo e la deposizione, al canto del Piave e al suono del Silenzio fuori ordinanza, di una corona di alloro da parte dell’Amministrazione comunale di Cesenatico. "Oggi più che mai – dicono gli esponenti del comitato "Il Mulino" – c’è la necessità di fare memoria del sacrificio di tanti giovani, molti dei quali deceduti lontano da casa, per riaffermare il valore della pace, ribadire con forza il ripudio alla guerra, alla insensata rincorsa al riarmo degli Stati che spesso è il preludio a nuovi conflitti, all’uso della forza come strumento di sopraffazione contro i più deboli". Per rendere visibile la partecipazione, il comitato invita tutti i cittadini di Villalta ad esporre nelle proprie case la Bandiera tricolore.

g.m.