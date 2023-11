Villalta ricorda tutti i suoi 71 caduti

Oggi i cittadini del quartiere di Villalta di Cesenatico si stringono ancora una volta, per ricordare le 71 persone decedute durante la Prima e la Seconda guerra mondiale. La piccola frazione conta appena un migliaio di residenti, tuttavia qui è molto vivo e sentito il ricordo di coloro che persero la vita nel primo conflitto di oltre un secolo fa e nel secondo che nei primi anni ’40 ridusse in macerie molti territori, dopo il passaggio del fronte.

Nella mattina, al monumento di Villalta eretto nel giardino pubblico affacciato lungo la via Cesenatico angolo via Caduti di tutte le guerre, interverranno il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli, le autorità militari e le associazioni combattentistiche e d’Arma, per celebrare il giorno dell’unità nazionale e delle forze armate, con una cerimonia in onore dei Caduti per la Patria nei due conflitti.

Il primo appuntamento è fissato per le ore 10.15 e, dopo la cerimonia dell’alza bandiera, si terrà una celebrazione eucaristica presieduta da don Giovanni Barduzzi. Questa iniziativa è fortemente voluta dai volontari del Comitato culturale ’Il Mulino’ e dalla parrocchia intitolata a Santa Maria Ausiliatrice, per rendere omaggio ai 43 soldati di Villalta caduti per la nostra libertà e ai 28 cittadini inermi della frazione morti nei due conflitti mondiali. Fra queste persone ci sono tanti giovani che hanno dato la loro vita per le generazioni future. In questo momento in cui ci sono molti conflitti in diverse parti del mondo, tra cui l’invasione della Russia in Ucraina e in Medioriente, per i volontari di Villalta questa ricorrenza assume un significato speciale, come spiega Mauro Moschini, presidente del comitato culturale: "Oggi più che mai c’è bisogno di pace, in un mondo che sembra abbia dimenticato gli orrori delle guerre che, come ha affermato Papa Francesco, non portano a nessuna soluzione, ma solo alla morte e alla sofferenza di tanti innocenti. Noi, con la nostra cerimonia, vogliamo contribuire ad alimentare la memoria e desideriamo fortemente educare le nuove generazioni a rifiutare ogni forma di violenza e contestualmente a rendere omaggio ai Caduti delle due guerre mondiali".

Ed è proprio per non dimenticare che da quest’anno, con l’Arma di Cavalleria- Reggimento Cavalleggeri di Alessandria, le associazioni combattentistiche e d’Arma saranno invitate a presentarsi, a farsi conoscere, così da ascoltare dalla loro voce il racconto del sacrificio di tanti giovani che hanno lasciato le proprie case, per combattere e morire, spesso in terre straniere, per consegnare un Paese libero. In segno di riconoscenza e partecipazione, il comitato oggi invita tutti i cittadini di Villalta ad esporre la bandiera italiana.