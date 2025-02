Villamarina, aggiudicati i lavori del nuovo asilo nido in via Leone

La ditta "Lacky" di Imola si è aggiudicata l’appalto per la realizzazione del nuovo asilo nido in via Leone a Villamarina monte, offrendo un ribasso del 6,23 percento. L’aggiudicazione dei lavori doveva essere fissata entro il 28 febbraio, i termini sono stati solo di recenti prorogati e così si è proceduto ad un appalto integrato, in base al quale la "Lacky" si occuperà dei lavori mentre sarà Tecnocentro Studio Associato di Savignano sul Rubicone a curare la progettazione.

Contestualmente alle procedure per l’installazione del cantiere, i tecnici del Comune stanno lavorando per prevedere una sezione dedicata ai lattanti dai 4 ai 9 mesi, che al momento non è presente sul territorio comunale. Il nuovo asilo nido sorgerà nell’edificio che negli anni passati ospitava la scuola materna e in tempi recenti era diventata la sede della Caritas, in questi giorni trasferita nella chiesa dei Cappuccini.

L’amministrazione riesce ad intercettare un altro finanziamento del Pnrr di 332mila euro, arrivati tramite un decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito per il "Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia". Il sindaco Matteo Gozzoli è molto soddisfatto: "Il finanziamento che abbiamo ottenuto è molto importante perché ci permetterà di realizzare un nuovo asilo nido. Ringrazio gli uffici per il lavoro di candidatura al bando e sono al loro fianco in tutti i passi che adesso dobbiamo mettere in campo velocemente per proseguire l’iter necessario ai lavori".

g.m.