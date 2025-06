Villamarina Eventi, ecco la nuova squadra

Torna a brillare la stella di Villamarina Eventi. Siamo nel quartiere di Cesenatico ad alta valenza turistica, dove dopo un anno di pausa, gli operatori si preparano a vivere una nuova stagione all’insegna dell’intrattenimento e della socialità. Dopo un anno di stop l’associazione è ufficialmente rinata lo scorso novembre grazie a una nuova collaborazione con Adac Federalberghi e a una rinnovata squadra organizzativa al timone. A guidare questa nuova fase del rilancio è il presidente Alessandro Pasini, affiancato da un consiglio direttivo composto da Francesca Pasolini dell’Hotel Lungomare, Enrico Magi dell’Hotel De La Ville, Margherita Ricci del gruppo Ricci Hotels e Gigliola Fattori della Piadineria Gilly. Questo gruppo è pronto a rilanciare le serate del quartiere, con un ricco calendario di eventi per l’estate. Nel programma ci sono i tradizionali mercatini delle tipicità ogni mercoledì, serate di musica dal vivo, spettacoli di varietà, eventi benefici, lo schiuma party e, in un tocco di originalità, un inedito mercato di Natale in piena estate. Le iniziative si svolgeranno a cadenza settimanale da giugno a settembre.

Alessandro Pasini crede nel progetto: "In primis ci tengo a ringraziare Adac Federalberghi che sarà il nostro centro operativo, ed in particolare il presidente Alfonso Maini, il Comune di Cesenatico che continua a sostenerci e patrocina le nostre iniziative, e naturalmente a tutti i soci e gli sponsor. Il nostro obiettivo è far continuare ad essere Villamarina Eventi il cuore pulsante delle serate estive del quartiere".

Pasini non nasconde un piccolo rammarico: "Mi sarebbe piaciuto vedere coinvolti più albergatori, perchè Villamarina merita una regia condivisa, che unisca e rappresenti tutti gli operatori del territorio". Il nuovo presidente ha anche voluto rendere omaggio al suo predecessore, Massimiliano Berlati, che ha guidato l’associazione per oltre dieci anni, svolgendo un importante lavoro. I soci dell’associazione sono Hotel Acacia, Hotel Brasilia, Hotel Costanza, Hotel De Blasi, Hotel De La Ville, Hotel D’Oriente, Hotel Elisabetta, Hotel Giamaika, Hotel La Parigina, Ricci Hotels, Hotel Real, Club Family Hotel, Hotel Silvaion, Hotel Prater, Hotel Lungomare, David Hotel e Pasini Hotels. Gli stabilimenti balneari che hanno aderito sono il Bagno Roberto 43, Bagno Milano 46, Bagno Internazionale 44, Bagno Corallo 45 e Bagno Ideal 47; mentre fra le attività commerciali, oltre alla Piadineria Gilly rappresentata nel direttivo, si sono associati Bar Gelateria Arcobaleno, Sala Giochi Magic Games, Dolcemania, Bazar da Giove ed Alma Farmacie Adria.

Giacomo Mascellani