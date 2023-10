Villlalta, oggi vanno all’asta terreni e fabbricati

Sono situati nel territorio di Cesenatico, buona parte dei beni immobili di proprietà del Comune di Cesena, che la giunta cesenate ha deciso di vendere al miglior offerente. Parliamo di terreni, case e fabbricati per un valore stimato di circa tre milioni e 400mila euro. Oggi si aprono le buste delle offerte sulle aste relative al podere ’Villalta 1’, un terreno agricolo con fabbricato colonico situato in via Carlona 51 a Villalta (il prezzo di base d’asta era di 245.700 euro), il podere ’Vetreto’, un terreno agricolo con fabbricato colonico ubicato in via Stradone Sala 171 nella frazione di Sala, la cui base d’asta partiva da 665mila euro; ed il podere ’Boscabella 2’, terreno agricolo anche questo con la presenza di ruderi di edifici agricoli in via Boscabella 36, con un prezzo a base d’asta di 576mila euro. L’apertura delle buste è prevista oggi alle 11 al municipio di Cesena.

I poderi messi in vendita al miglior offerente dall’Amministrazione di Cesena sono sette e gli altri quattro sono nel territorio cesenate. Si tratta del podere ’San Martino 6’, un terreno agricolo in via Boscone a Cesena il cui prezzo partiva da 113mila euro; il podere ’Boscone’, un altro terreno agricolo in via Cerchia di San Martino la cui stima è di 361mila euro; il podere ’Marano 5’ in via S. Tomaso (si partiva da 266mila euro), ed un piccolo terreno in prossimità del casello di Cesena Nord, in via Biella, valutato 23.200 euro.

