Vince ancora l’Urbania. Niente da fare per il Fano

AJ FANO

0

URBANIA

2

AJ FANO: Wangue, Nunes (37’ s.t. Rastelletti), Mercattili, Bengala (8’ s.t. Beacekou), Pedinelli, Rovinelli, Somma, Malshi (30’ s.t. Brunetti) Tassi, Allegrucci (36’ s.t. Mattioli), Fofana. All. Tridici

URBANIA: Nannetti, Sema (13’ s.t. Farias), Scarcella (45’ s.t. Diene), Dal Compare, Sarli, Paoli, Lani (13’ s.t. Antoniucci), Carnesecchi, Rivi, Zingaretti (10’ s.t. Franca), Nunez (38’ s.t. Tamai). All. Lilli

Arbitro: Pigliacampo di Pesaro Reti: Rivi 3’ s.t., Sarli 15’ s.t.

Note: ammoniti Zingaretti, Scarcella

Terzo atto della sfida tra Alma Juventus Fano e Urbania nel giro di venti giorni. Ad imporsi è di nuovo l’Urbania che bissa il successo di mercoledì scorso. Per la squadra di Lilli decisive le reti di Rivi e Sarli nei primi quindici minuti della ripresa. I primi quarantacinque minuti scorrono via veloci, con poche occasioni per parte. I durantini collezionano corner su corner, battendo ben sette tiri dalla bandierina, ma nessuna palla è realmente pericolosa. Al decimo del primo tempo si segnala un bel tiro a giro del giovane Lani che fa la barba al palo, a cui segue una conclusione di Sarli che finisce di poco fuori. Per i granata nessuna palla da gol, se non un corner respinto non perfettamente da Nannetti. La ripresa vede fioccare tiri e occasioni. Al terzo minuto arriva il primo centro stagionale di Rivi che con un bellissimo mancino da fuori area fulmina Wangue. Passano pochi minuti e un altro gioiello illumina gli occhi degli astanti, dal limite dell’area Sarli fa partire un tiro a giro che si insacca sotto il sette. L’Urbania può dilagare, un bel colpo di testa di Dal Compare centra le mani di Wangue. Lo stesso portiere che si salva miracolosamente su Nunez, dopo una bellissima sponda di testa di Rivi, infatti, il bomber argentino da pochi passi spreca sparando la sfera addosso all’estremo difensore. Passano pochi minuti e il subentrato Antoniucci viene steso in area. Dal dischetto Rivi si fa ipnotizzare da Wangue. Il tiro dagli undici metri a incrociare viene prima deviato e poi termina sul palo. Sul finale arriva anche la conclusione pericolosa di Farias che viene allungata in corner. Il Fano, però, non ci sta e nel finale spreca alcune occasioni ghiotte che avrebbero potuto mitigare lo svantaggio e riaprire la partita.

Andrea Alessandroni