Vince appalto Consip. Vola il titolo in Borsa

Forti acquisti su Olidata che a Piazza Affari (Ftse Mib +0,45%) segna un rialzo del 24,65% a 2,4 euro. Ieri mattina, a mercati ancora chiusi la società ha fatto sapere di essersi aggiudicata la procedura di gara, indetta dalla Consip, relativa alla stipula della convenzione per l’affidamento della Fornitura Multibrand di prodotti software, manutenzione software e servizi connessi per le Pa. Il valore massimo complessivo di fornitura dei prodotti è pari a 20 milioni di euro (16 milioni di euro con possibilità di estensione fino al 25%), di cui la Pa potrà richiedere erogazione alla società. La convenzione ha una durata di 12 mesi dalla data di attivazione, con possibilità di proroga. I termini dell’accordo quadro consentono alle Pa l’acquisto da Olidata di una delle piattaforme di analisi più complete e innovative, corredata di moduli AI e Data Advanced Analytics, afferma la società. Secondo l’ad, Claudia Quadrino (foto), "per Olidata è di primaria importanza la collaborazione con partner tecnologici di rilievo e lo scouting di tecnologie innovative. Questa aggiudicazione testimonia concretamente la capacità della nostra azienda di rispondere con competenza e affidabilità alle esigenze del settore pubblico".