Vincono i Geometri Trovata la quadra: le sei classi restano in piazzale Macrelli

di Francesca Siroli

Alla fine i geometri hanno fatto i geometri. Sono stati gli stessi insegnanti dell’indirizzo Cat-Costruzioni Ambiente e Territorio che, con impegno e ingegno, sono riusciti a trovare la quadra e scongiurare lo smembramento di metà della scuola in via Savio, nel nuovo edificio all’interno del campus del ‘Garibaldi-Da Vinci’. La soluzione sta tutta nella riorganizzazione degli spazi nei primi due piani nell’attuale sede, mentre il terzo piano verrà occupato, come indicato dalla Provincia, dal Professionale ‘Versari-Macrelli’. Il nuovo patto è stato suggellato ieri in municipio. Oltre al presidente della Provincia Enzo Lattuca, erano presenti i membri del Consiglio di Istituto e una rappresentanza di studenti e famiglie, con un centinaio di collegati online, tra cui la dirigente Luciana Cino e la vice presidente provinciale con delega all’edilizia scolastica Valentina Ancarani. "Nel giro di pochissimi giorni siamo passati da una contrapposizione rigida a una fase interlocutoria grazie alla serietà della vostra proposta che non solo permette all’indirizzo Cat di mantenere la sua unità, ma che si è fatta carico anche delle esigenze del ‘Versari-Macrelli’ — ha affermato Lattuca —. Con questo intervento si potrà avere a disposizione dieci aule per le classi, quattro per i laboratori e la palestra da utilizzare ad incastro con le altre scuole. Alle cinque aule già esistenti, al piano terra ne verranno ottenute due dalla suddivisione del laboratorio tecnografico e un’altra da spazi per uffici non utilizzati, mentre al secondo piano ne verranno ricavate due dall’Istituto ‘Serra’ spostando delle pareti mobili".

Il nuovo assetto del plesso di ex Geometri, che si affaccia su piazzale Macrelli, sarà così composto: al piano terra ci saranno tre aule, il laboratorio di fisica e quello di chimica; al primo piano tre aule più il laboratorio di informatica e l’aula docenti; al secondo piano il laboratorio di progettazione, quattro aule e un’altra per le attività degli studenti con disabilità. "Siamo nella condizione di predisporre il tutto in poco tempo — ha rassicurato —. Il Cat si fa carico anche per il prossimo anno di un disagio con la turnazione dei laboratori, considerando le 10 aule disponibili a fronte di 12 classi totali. Problema che non ci sarebbe stato con il trasferimento, ma la vostra priorità è quella di restare insieme per non perdere identità. Il ‘Garibaldi-Da Vinci’ ne esce più forte, più di così non si poteva fare".

Infatti, torna a sorridere pure l’Agrario che potrà così sfruttare completamente la nuova palazzina. Lattuca ha comunque ribadito l’intenzione di predisporre per la didattica futura gli spazi al piano terra del convitto. Ha ricordato poi che ex Geometri tornerà nella disponibilità del terzo piano una volta conclusi i lavori all’Istituto ‘Pascal’ (con la conseguente liberazione delle aule al plesso di via Plauto, che potranno così essere assegnate al ‘Versari-Macrelli’). Soddisfatta la preside Luciano Cino. "Nonostante le divergenze iniziali siamo riusciti a confluire nell’interesse comune, che è quello per tutti di poter iniziare l’anno scolastico in serenità". Ha preso la parola anche Mattia, rappresentante d’Istituto. "Dall’iniziale confronto acceso è arrivato forte e chiaro il nostro desiderio". E prima dell’applauso finale il sindaco ha fatto una promessa: quella di rivedersi il primo giorno in cui in tornerà a suonare la campanella in classe (15 settembre) per augurarsi buon anno scolastico.